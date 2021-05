Volta Zero, camion elettrico 16 tonn da svedese Volta Trucks

Debutto italiano dal prossimo 7 giugno per Volta Zero, il primo camion da 16 tonnellate completamente elettrico progettato da Volta Trucks per la logistica in città, e destinato a ridurre l'impatto ambientale delle consegne di merci nei centri urbani. Volta Trucks AB è una start-up svedese che produce veicoli commerciali completamente elettrici e una società di servizi.

Volta Trucks ha sedi in Svezia, Francia e Regno Unito e collabora con alcune aziende leader a livello globale nella catena di fornitura necessaria per lo sviluppo e la produzione del camion Volta Zero. Progettato per offrire un'autonomia completamente a batteria da 150 a 200 km, Volta Zero - secondo quanto affermato dal costruttore - a regime nella sua diffusione commerciale potrebbe evitare l'immissione nell'atmosfera di 1,2 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2025.

La presentazione in anteprima si svolgerà dal 7 all’11 giugno a Peschiera Borromeo (Milano) in collaborazione con il partner di Volta Trucks, il grande gruppo di trasporti e logistica DB Schenker. L'evento arriva dopo analoghi incontri organizzati in Francia e Spagna, durante i quali si sono svolte oltre 600 dimostrazioni individuali. Volta Trucks ha inoltre lanciato il suo nuovo sito web italiano, www.voltatrucks.com/it, che permette di prenotarsi per partecipare alla dimostrazione del primo camion completamente elettrico progettato per la logistica nei centri urbani.

“La presentazione di Volta Zero a clienti e gestori di flotte italiane a Milano - ha detto Carla Detrieux responsabile dello sviluppo commerciale di Volta Trucks - è un'altra tappa del nostro entusiasmante tour europeo nelle città orientate alla sostenibilità. Grazie al nostro impegno per la sicurezza, alle libertà progettuali offerte dalla compatta trasmissione elettrica e ai nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità, notiamo una crescente domanda da parte di clienti che hanno intrapreso la strada verso la decarbonizzazione delle loro operazioni. Volta Turcks è il partner perfetto per queste aziende e grazie al nostro servizio assistenza, accompagniamo i nostri clienti in ogni fase della migrazione all'elettrico".

Volta Trucks intende lanciare un totale di quattro veicoli trasporto merci completamente elettrici e raggiungere un volume di oltre 27.000 unità entro il 2025. Peculiarità e cartteristiche del nuovo Volta Zero sono descritte in in video disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=33j48FtS6U0).