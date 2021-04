E-GAP, il servizio di ricarica "on demand" al fianco di Jlr

Tutta la gamma Jaguar Land Rover Phev, ad esclusione della Range Rover Sport e Range Rover, si potranno avvalere della ricarica mobile fornita da E-GAP ad una potenza massima pari a 32 kW grazie alla presa CCS Combo 2 disponibile sul veicolo. In meno di mezz'ora il van a zero emissioni di E-GAP riesce a ricaricare la batteria fino all'80%.

Per ottenere la stessa energia, il tempo necessario è di circa un'ora e mezza presso una colonnina AC.

La partnership fra Jaguar Land Rover ed E-Gap è nata lo scorso anno ed eseguita tramite e-van a zero emissioni. Funziona per chi è senza disponibilità di ricarica domestica, per chi vuole avere maggiore autonomia o non vuole perdere tempo nella ricerca di stazioni di ricarica disponibili. Per accedere al servizio è sufficiente scaricare gratuitamente l'App sul proprio smartphone o tablet e prenotare la ricarica. Ci si può geolocalizzare oppure scegliere una posizione futura in cui sosterà il veicolo, selezionando in quanto tempo si desidera ricevere la ricarica e seguirne in tempo reale lo svolgimento. Dal 2019 attivo a Milano e Roma, ma presto sarà disponibile in altre città italiane ed europee, E-GAP offre anche servizi aggiuntivi, come la riattivazione emergenziale del veicolo elettrico, erogata in autonomia senza bisogno della presenza del richiedente.