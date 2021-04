Cresce il car sharing elettrico in E-R, più auto e nuova app

Più vetture a disposizione, auto rinnovate con una autonomia che arriva fino a 400 chilometri, applicazione nuova, con funzioni bluetooth più pratiche per gestire l'utilizzo dell'auto, in particolare per aprirla e chiuderla con maggiore velocità. Sono le ultime novità presentate oggi da Corrente, il servizio di car sharing elettrico di Tper attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno.

La flotta del servizio, nato nel 2018, si amplia grazie all'acquisizione di 180 Renault Zoe E-Tech Electric, raggiungendo un totale di 335 mezzi tra Ferrara e Bologna. Il modello Zoe, ha sottolineato in videoconferenza Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione di Renault Italia, è "soluzione ideale per un car sharing al 100% elettrico" e fiore all'occhiello del nuovo brand Mobilize del gruppo, che è "il futuro di Renault".

In 30 mesi di servizio, Corrente porta a casa risultati importanti, ha sottolineato Paolo Paolillo, direttore di Tper: sono tremila i viaggi effettuati al di fuori di Bologna, con prenotazioni della vettura per un'intera giornata. Più di 30mila i clienti da 18 a 70 anni, mentre i noleggi circa 360mila, 500 al giorno pur in tempo di pandemia, e in totale 3,7 milioni i chilometri percorsi.

"Abbiamo investito anche in questo periodo, e mai pensato di rinunciare allo sviluppo", ha sottolineato Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper, anche nella convinzione che "la mobilità futura dei territori sia una mobilità sostenibile".

Obiettivo che vale per l'intera amministrazione comunale, ha precisato il sindaco di Bologna, Virginio Merola: sostenibilità è la chiave per "la mobilità del futuro". Servizi come Corrente permettono di "risparmiare, non inquinare, vivere più comodamente - ha detto il primo cittadino - e continuano a portare Bologna ai primi posti" proprio per mobilità sostenibile.