Peugeot 3008, Hybrid4 con Hill Descent supera ogni insidia

Nella versione Hybrid4 GT Pack, Peugeot 3008 è la variante ibrida plug-in del suv di successo del Leone. Al motore benzina PureTech 1.6 abbina un motore elettrico per la versione da 225 CV, oppure due motori elettrici per quella da 300 CV di queste immagini. Entrambe le versioni beneficiano dei vantaggi che la trazione ibrida plug-in permette, grazie alla presenza della batteria di trazione di grande capacità.

Ad iniziare dalla pre-climatizzazione, con cui l'abitacolo della vettura si presenta con 21° ancor prima di premere il pulsante di accensione. Il modo ideale per intraprendere il viaggio con un esclusivo livello di benessere, che si somma al comfort della modalità Electric che permette quasi 60 km a zero emissioni.

La carica completa della batteria di trazione richiede meno di 2 ore da wallbox, oppure 7 ore da presa standard di casa, meno del tempo di una notte.

In marcia, il sistema HADS (Hill Assist Descent Control) consente di gestire in completa sicurezza il veicolo in discesa, su tratti in forte pendenza e con limitato grip del fondo stradale.

La selezione delle modalità di guida tramite un pulsante in console permette invece di scegliere quella preferita in funzione del contesto. Con Sport viene sfruttata la potenza combinata dei motori per il massimo livello prestazionale, Electric all'opposto punta sul 100% elettrico e le sue valenze, mentre Hybrid lascia la gestione al sistema di bordo e 4WD attiva la trazione integrale.

Il design del Peugeot i-Cockpit si rivela fondamentale, nel favorire la visualizzazione delle differenti scelte disponibili, mostrando le informazioni di viaggio senza distogliere l'attenzione dalla strada. Un modo efficace per esaltare la guida, in questa appagante trasferta che abbraccia il meglio dei due mondi, proprio come la trazione ibrida plug-in del suv Peugeot 3008 Hybrid4.