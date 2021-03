Citroen Ami, car-sharing condominiale per The Nest a Milano

Oggetto anticonformista di mobilità urbana, Ami - 100% ëlectric è protagonista in Italia di un particolare servizio di car-sharing condominiale.

Il servizio di car-sharing condominiale viene lanciato da Citroën Italia insieme a Free2Move, in anteprima assoluta in Italia per The Nest, una nuova residenza nel cuore di Milano.

Una app dedicata consentirà ai condomini di gestire in maniera veloce e semplice la prenotazione di questo servizio innovativo e rispettoso dell'ambiente di mobilità urbana condivisa.

Si tratta del primo esclusivo servizio di car-sharing condominiale in Italia di Free2Move, la marca di mobilità all'interno del Gruppo Stellantis che si propone di facilitare e aumentare la libertà di movimento dei suoi clienti, offrendo loro, dovunque si trovino e in qualunque momento, soluzioni per spostarsi. In aggiunta ai servizi già attivi in Italia, tra cui il noleggio a breve e lungo termine (per clienti privati e professionisti) e tutti i servizi per la mobilità elettrificata, ora lancia l'esclusivo servizio di car-sharing condominiale, un'anteprima in Italia insieme al brand Citroën, con Ami - 100% ëlectric, per The Nest.

Il servizio di car-sharing condominiale sarà riservato ai futuri inquilini del complesso residenziale dall'architettura inaspettata e scenografica in via Fontana. Un concept abitativo contemporaneo che offre comfort, design, riservatezza e silenziosità, all'interno di un ambiente circondato dal verde.

Per il comfort quotidiano dei suoi inquilini, The Nest prevede servizi esclusivi tra cui il car-sharing elettrico condominiale, una risposta ecologica in linea con le nuove tendenze urbane e in grado di rispondere alle moderne esigenze di spostamento in città. All'interno del cortile condominiale, è previsto uno spazio riservato con due postazioni di ricarica per due Ami - 100% ëlectric, ad esclusivo utilizzo dei condomini.

L'utilizzo e la prenotazione delle Ami - 100% ëlectric riservate al condominio The Nest verrà gestito attraverso una App dedicata, all'interno della quale una ristretta lista di conducenti sarà inserita per definire gli utenti abilitati al servizio, ovvero i soli condomini di The Nest. Ami - 100% ëlectric potrà dunque essere utilizzata da tutti i condomini per muoversi in centro città agilmente e senza alcuna limitazione nel traffico urbano.