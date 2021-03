Polestar Re:Move, soluzione elettrica a 3 ruote per merci

Polestar, la divisione che si occupa dei modelli 100% elettrici di Volvo (a sua volta controllata dalla cinese Geely), sbarca con una vera provocazione nel settore delle consegne merci dell'ultimo miglio. Lo fa con un progetto stimolato dal celebre Wallpaper Magazine e concretizzato in collaborazione con il produttore di alluminio Hydro, il costruttore di moto elettriche Cake e il designer Konstantin Grcic.



La gamma dei tre ruote Re:Move è una prima assoluta per Polestar e anche per Volvo, e dimostra come brand che sono solidamente radicati nelle 4 ruote possano (e debbano) cambiare direzione e inventare nuove soluzioni di mobilità per contribuire coralmente alla riduzione dell'impatto del trasporto di persone e di merci, soprattutto in ambito urbano.



Re:Move è una sorta di slitta urbana da trainare con un tre ruote a pedalata assistita, compatta e personalizzabile per potersi adattare alla maggior parte delle piste ciclabili, ma anche alla viabilità più angusta dei centri storici. Hydro vuole aprire la strada alla transizione all'energia verde - ha commentato Hilde M. Aasheim, presidente e Ceo di Hydro - e crediamo che le collaborazioni tra i principali partner siano fondamentali per accelerare questo cambiamento.



Con la nostra crescita nelle energie rinnovabili e nell'alluminio a basse emissioni di carbonio possiamo essere un partner importante per le aziende nel loro sforzo di ridurre ulteriormente le emissioni nella produzione e nell'uso. Questo è il motivo per cui siamo orgogliosi di collaborare con partner come Polestar per contribuire ad accelerare il passaggio a una mobilità più sostenibile".



Re:Move è infatti costruito in alluminio completamente riciclabile e a basso tenore di carbonio, per ottenere una struttura a slitta leggera ma anche tanto robusta da sopportare un carico utile di 275 kg. Per il momento né Polestar né gli altri partner hanno rilasciato informazioni tecniche, che verranno parzialmente svelate (e anche questa è una scelta davvero originale) il prossimo 17 marzo in occasione del festival cinematografico virtuale South by Southwest.