Enel X, a Roma primo store per ricarica ultrafast

Roma capitale della mobilità sostenibile. Enel X ha inaugurato nella Capitale, in collaborazione con Volkswagen Group Italia, la prima area cittadina per la ricarica ultraveloce dei veicoli elettrici e primo sito HPC (high power charging) del progetto europeo 'CEUC'. Lo store di Corso Francia offre non solo servizi dedicati alla mobilità elettrica per le autovetture, ma anche tecnologie per l'efficientamento energetico e servizi finanziari. Al taglio del nastro del negozio, con il ceo di Enel X, Francesco Venturini, hanno partecipato anche la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, e Massimo Nordio, ceo di Volkswagen Group Italia. ''Si tratta di un altro importante e fondamentale passo per rendere Roma sempre più smart e green - ha detto la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi - . Un risultato raggiunto grazie all'investimento e alla collaborazione di grandi esperienze imprenditoriali come quella tra Enel X e Volkswagen Group Italia. Rafforziamo così la presenza in città di punti di ricarica elettrica incentivando l'utilizzo di veicoli a emissione zero''. Parla di un ''punto di svolta per la diffusione della mobilità elettrica a Roma e in Italia'', il numero uno di Enel X: ''Lo store di corso Francia è la prima area cittadina per la ricarica ultrafast, che va incontro alla necessità di fare il pieno di energia in poco tempo, a cui se ne aggiungeranno altre nelle principali città italiane. L'obiettivo è di offrire un'esperienza di ricarica semplice, affidabile e veloce''.

Nell'area esterna dello store, a disposizione dei clienti saranno presenti a rotazione i veicoli elettrici del gruppo VW: ''Per il nostro gruppo il futuro è elettrico - ha detto il ceo Massimo Nordio - È la tecnologia che rappresenta la migliore opzione, in termini di efficienza e sostenibilità, per raggiungere i target climatici globali e arrivare a essere un'azienda carbon neutral entro il 2050" .L'Enel X Store di Corso Francia è la prima realtà urbana ultrafast in Italia dotata di quattro stazioni HPC (High Power Charger), che consentono la ricarica di altrettanti veicoli contemporaneamente. Ciascun punto di ricarica ha una potenza fino a 350 kW e permette, alle auto elettriche compatibili con la carica a potenza elevata, di fare il pieno di energia in soli 20 minuti. Oltre ai caricatori ultrafast sono presenti anche una JuicePole, la stazione di ricarica pubblica da 22 kW + 22 kW e un JuiceMedia, lo schermo digitale integrato con due stazioni di ricarica, riservato ai test drive dei brand di Volkswagen Group Italia.

Lo store mette anche in mostra i molti prodotti sostenibili e le tecnologie di Enel X per la casa e la mobilità interna, che consentono la gestione in remoto, anche a controllo vocale, di temperatura, sicurezza, dispositivi domestici, o la produzione di energia fotovoltaica. C'è inoltre la possibilità di fare i pagamenti di bollettini e imposte, o effettuare ricariche. ''L'apertura dello store di corso Francia - ha ribadito Francesco Venturini nel corso dell'inaugurazione di oggi - rientra nell'ambito del programma di infrastrutturazione del nostro Paese che attualmente conta un totale di 12mila punti di ricarica Enel X ai quali si aggiungono quelli di altre aziende per un totale di circa 20mila punti. A breve sarà sciolto anche il nodo della questione autostradale, con l'elettrificazione delle aree designate. Stiamo lavorando attualmente su due stazioni di rifornimento autostradali proprio alle porte di Roma''. La Capitale è una delle città più virtuose in materia di ecosostenibilità: ''Da giugno a dicembre 2020 sono state oltre 2,2 milioni le corse effettuate dalla mobilità dolce, ovvero bici elettriche e monopattini in sharing. Un grande risultato - spiega la sindaca Raggi - che rende Roma competitiva con altre Capitali europee in termini di sostenibilità''. Insomma tutto converge verso una mobilità del futuro elettrificata, pulita ed efficiente: ''Noi come VW abbiamo previsto il termine ultimo della piattaforma per motori elettrici nel 2026, entro gli anni '30 il 'sorpasso' dell'elettrico sui motori tradizionali sarà sicuramente una realtà'' ha aggiunto Massimo Nordio di VW Italia.