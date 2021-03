Bird, i monopattini ora si comprano nello store online

I monopattini elettrici firmati Bird ora si comprano anche sullo store online. L'azienda ha infatti inaugurato il suo negozio online in Italia dove sono in vendita i modelli Bird Air, Bird One e Birdie. "La nostra missione - ha commentato Cristina Donofrio, General Manager di Bird Italia - è quella di aiutare le città a ridurre la congestione e l'inquinamento in modo da diminuire gli spostamenti in auto. I nostri monopattini condivisi sono incredibilmente popolari in Italia e sappiamo che alcune persone vogliono possedere il proprio Bird. Ecco perché siamo davvero lieti di aprire il negozio online di Bird in Italia. Il Bird One è il più robusto ed è quello che si può trovare per il noleggio.



Il Bird Air è il nostro primo monopattino con un collo pieghevole per comodità. Il mio preferito è il Birdie". I modelli attualmente in vendita sono, appunto, Bird One disponibile nei colori Jet Black, Dove White e Electric Rose, il pieghevole Bird Air con il sistema di frenata rigenerativa, intelaiatura in alluminio e 'illuminazione anteriore e posteriore migliorata. Birdie è invece il monopattino non elettrico progettato per i bambini dai tre anni in su. Quest'ultimo è disponibile in tre colori: Jet Black, Dove White e Electric Rose.