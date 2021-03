Crowdfunding per Elettracity, minicar solare made in Marche

Ci sono ancora due settimane di tempo per investire su ElettraCity, il quadriciclo solare 100% elettrico e made in Italy ideato e realizzato dalla pmi innovativa marchigiana Limcar. La campagna di equity crowdfunding, lanciata sulla piattaforma on line www.opstart.it per industrializzare il veicolo, ha già raggiunto 166 mila euro raccolti rispetto al target massimo fissato a 300mila euro.



Il raggiungimento dell'obiettivo massimo consentirebbe l'ingresso nel mercato con la produzione di 472 esemplari di ElettraCity nei prossimi 5 anni e un potenziamento del business, con la previsione, nello stesso arco temporale, di ricavi stimati per circa 3 milioni di euro.



Il mezzo super-tecnologico, dai costi irrisori di manutenzione, si ricarica con pannello solare integrato, oltre che attraverso batterie al litio di ultima generazione.



Interamente brevettato e costruito a Jesi, in provincia di Ancona, all'interno di un'azienda all'avanguardia, dal punto di vista della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnica, è guidabile dai 14 anni e fruisce di una app, ottimizzata appositamente, per accedere a tutti i parametri sensibili del veicolo.



Limcar è una pmi innovativa con sede a Jesi (Ancona) che opera nel campo della progettazione e realizzazione di quadricicli elettrici made in Italy. Il team è composto da giovani professionisti formati nel settore delle energie rinnovabili e di figure esperte operanti nel settore automotive da oltre 20 anni. Limcar nasce nel 2015 come spin-off di Green Vehicles, azienda di Jesi specializzata nella produzione di veicoli elettrici, nell'obiettivo di realizzare ElettraCity, il quadriciclo 100% elettrico e made in Italy.