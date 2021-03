Bmw Italia con NewMotion Gruppo Shell per soluzioni ricarica

Sarà NewMotion, una società del gruppo Shell leader in Europa per la fornitura di soluzioni smart per la ricarica dei veicoli elettrici, il nuovo partner di Bmw Group Italia per le soluzioni di ricarica domestica e aziendale.



"Grazie a questa partnership - ha dichiarato Andrea Gucciardi, sales director Bmw Group Italia - siamo in grado di completare l'offerta di prodotti e servizi per la ricarica, sia in ambito domestico che pubblico, destinati ai nostri clienti. I clienti retail possono ora scegliere la ricarica intelligente, fino a 22 kW di potenza, attraverso la Smart Wallbox di New Motion e possono usufruire di un servizio professionale a misura delle proprie esigenze, dal sopralluogo alla scelta della soluzione giusta fino all'installazione dell'infrastruttura di ricarica e all'assistenza. Per i clienti business a questo si somma un servizio ad alto valore aggiunto come la possibilità di gestire le soluzioni di ricarica per le vetture della flotta aziendale, beneficiando dall'associazione di un servizio di alto livello con il controllo ottimale dei costi".



Parallelamente all'espansione della flotta elettrificata, Bmw Group persegue costantemente l'obiettivo di offrire ai propri clienti la ricarica dei veicoli elettrificati il più possibile semplice e conveniente. Con Bmw Charging e Mini Charging, sono ora a disposizione dei clienti soluzioni e prodotti di ricarica innovativi, nonché servizi digitali per una ricarica facile e conveniente a casa, al lavoro o in ambito pubblico.



Al momento dell'acquisto o del leasing di un veicolo elettrico o ibrido plug-in, i clienti privati Bmw e Mini potranno scegliere tra tre opzioni: un punto di ricarica intelligente di NewMotion, una Wallbox o un Flex Charger di Bmw.



Tutte le soluzioni per la ricarica possono essere combinate con i servizi NewMotion: consulenza e installazione, nonché assistenza clienti. Molto interessante anche il fatto che l'offerta sia valida anche per i clienti Bmw e Mini esistenti.



"Allargando la nostra partnership con il Gruppo Bmw al mercato italiano - ha commentato Jean-Baptiste Guntzberger, regional manager southern Europe di NewMotion - compiamo un importante passo avanti per agevolare la mobilità elettrica anche nel Sud Europa. Il nostro obiettivo è quello di facilitare la transizione all'e-mobility per i clienti BMW e MINI in Italia, supportandoli così nella decarbonizzazione. Le soluzioni di ricarica smart ed i servizi offerti da NewMotion consentono infatti un'esperienza di ricarica facile e accessibile, sia ai privati che alle aziende".