Monopattino AL1, elettrico e prodotto assieme a Lamborghini

Si chiama AL1 il monopattino elettrico prodotto da MT Distribution in collaborazione con Lamborghini. Il monopattino AL1 monta un motore da 350W brushless, tecnologia molto silenziosa che richiede una manutenzione minima, con un basso livello di usura e prestazioni ai diversi livelli di velocità. Le ruote honeycomb sono piene e abbinate alla sospensione anteriore assorbono le vibrazioni e ammortizzano i dislivelli della superficie stradale. Il monopattino elettrico è equipaggiato con doppio freno, anteriore e posteriore, e di luci led sotto alla pedana, per una guida in piena sicurezza anche in notturna. Il telaio è interamente realizzato in magnesio per la massima leggerezza. AL1 viene presentato in livrea di colore nero mentre sarà disponibile anche in versione blu e bianca rispettivamente a fine Febbraio e a inizio Marzo 2021.



I prodotti della linea Automobili Lamborghini e-Mobility sono supportati da un'applicazione integrata con i diversi modelli da cui è possibile monitorare i dati di utilizzo del mezzo, impostare i parametri di crociera e regolare le luci.