India: Delhi punta sul traffico elettrico con 500 colonnine

La capitale indiana installerà 500 postazioni per la ricarica di veicoli elettrici entro la fine del 2021: lo ha annunciato alla stampa Satyendar Jain, ministro all'Energia di Delhi. Jain ha reso noto il progetto, per il quale è già stata lanciata la gara esecutiva, a un giorno di distanza dall'annuncio del governatore Arvind Kejriwal, che, ieri, ha anticipato l'intenzione di sostenere l'incremento della mobilità elettrica per ridurre il grave inquinamento che soffoca la città.

Il piano presentato oggi prevede la realizzazione di 100 stazioni con 500 punti di ricarica, che saranno installate prevalentemente nei dintorni delle fermate della rete metropolitana.

"L'amministrazione di Delhi punta al raggiungimento del 25 per cento di veicoli elettrici entro il 2024. Per raggiungere questo risultato stiamo studiando incentivi per chi acquisterà veicoli elettrici", ha precisato Jain.