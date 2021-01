Free Now, al via programma Move To Net-Zero

La piattaforma di mobilità multiservizio Free Now ha annunciato il suo programma Move To Net-Zero per la riduzione delle emissioni di carbonio. La strategia di sostenibilita prevede la compensazione immediata delle emissioni e si pone, come obiettivi a lungo termine, di raggiungere il 50% di corse effettuate con veicoli completamente elettrici entro il 2025 e il 100% della flotta a zero emissioni entro il 2030. "In quanto operatore di multi-mobilità leader in Europa - ha affermato Marc Berg, CEO di Free Now - abbiamo ben chiaro il nostro ruolo prioritario nella lotta al climate change. Per questo abbiamo definito il nostro piano Net-Zero, grazie al quale diventeremo neutrali dal punto di vista climatico entro il 2030, ben 20 anni prima rispetto a quanto definito dall'accordo di Parigi". Una visione confermata anche da Andrea Galla, Country Manager di Free Now Italia. "Siamo orgogliosi - ha detto Galla - di avere definito un piano così ambizioso, di cui fa parte anche il nostro Paese. Sappiamo che il passaggio da un motore a combustione ad una vettura elettrica non è semplice: ecco perché stiamo lavorando per supportare i nostri tassisti nel passaggio all'elettrico, proponendo collaborazioni con diversi player. Lato passeggeri, invece, vogliamo puntare maggiormente sull'opzione taxi eco, già presente in app, e che verrà ancor di più valorizzata".