Be Charge installa 83 colonnine a Biella

Be Charge, in collaborazione con EnerBit (società partecipata al 51% dalla Provincia di Biella) ha avviato il progetto di istallazione di 83 stazioni per 166 punti di ricarica di auto elettriche, sul territorio provinciale di Biella.

L'opera rappresenta un tassello importante nella strategia di sviluppo della società milanese che investirà nel Biellese 730 mila euro per realizzare l'infrastruttura. L'accordo, cui hanno aderito 35 Comuni, permetterà di dotare Biella di una vasta e capillare rete in tempi brevi e senza il ricorso a fondi pubblici, con colonnine a ricarica Quick Charge (in corrente alternata a 22 kW) e Hyper Charge (in corrente continua fino a 300 kW) come già sta facendo in altri Comuni e Provincie italiani.

Be Charge oltre a finanziare la realizzazione, la manutenzione e l'approvvigionamento tecnologico dell'infrastruttura, garantirà anche il riconoscimento di un canone in favore delle amministrazioni sui cui territori verranno installate le stazioni.