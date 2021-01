A Terni progetto pilota per mobilità elettrica

Al via a Terni un progetto pilota per promuovere la mobilità elettrica utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili: sono infatti 47, per 94 punti di ricarica, le colonnine installate in tutto il territorio comunale nell'ambito di 'TER-Terni Electric Recharge', il bando del Comune che Umbria Energy si è aggiudicata insieme ad Asm, grazie anche al partner tecnologico Acea Innovation.

Il progetto - inaugurato oggi con il taglio del nastro presso la colonnina collocata davanti palazzo Spada - ha individuato 28 macro-aree strategiche della città, primo passo verso la realizzazione del più ampio piano di sviluppo previsto sul territorio regionale.

Le colonnine saranno di ultima generazione, per rispondere alla crescente richiesta del mercato della mobilità elettrica.

"Si tratta di un progetto importante non solo per Terni - ha detto l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola -, che diventa così la prima area d'Italia con una vera copertura complessiva per la mobilità elettrica. Sarà un importante laboratorio per capire come si svilupperà il mercato e monitorare i progressi nell'ottica della riduzione delle emissioni. Il nostro piano industriale - ha aggiunto - prevede infatti l'installazione di oltre 2.200 colonnine di ricarica entro il 2024".

Il sindaco Leonardo Latini ha sottolineato come Terni sia "tra prime città d'Italia per numero di colonnine per abitante".

"Dunque - ha proseguito - è sempre più nell'ottica di una mobilità sostenibile e guarda al futuro".

Un sistema intelligente, accessibile via app, consentirà di gestire tutti i servizi in remoto da una sala controllo, mentre un call center dedicato garantirà assistenza ai clienti 24 ore su 24.

Per condividere con i cittadini il servizio di mobilità elettrica Umbria Energy ha avviato anche una partnership con Nissan Italia che include per tutto il 2021 un test drive gratuito di 48 ore con una flotta di Nissan LEAF 100% elettrica.