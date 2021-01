Alto Adige, 33 stazioni di ricarica rapida per auto elettriche

Nel prossimo anno e mezzo in Alto Adige arriveranno 33 stazioni di ricarica rapida per auto elettriche. Lungo le strade dell'Alto Adige ci sono già più di 100 stazioni di ricarica pubbliche, di cui circa 20 sono stazioni di ricarica rapida. Nel prossimo anno e mezzo - grazie a un bando statale che finanzia una collaborazione tra STA - Strutture Trasporto Alto Adige, Alperia, l'altoatesino Konsortium ARO e l'azienda Alpitronic di Bolzano - se ne aggiungeranno altre 33 per la ricarica rapida. A questi cosiddetti hypercharger si può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza da 100 kW a 150 kW a seconda dell'alimentazione elettrica locale. Ciò significa che le comuni auto elettriche attualmente in uso possono essere caricate fino all'80% in circa mezz'ora. "Le nuove stazioni di ricarica rapida saranno costruite lungo le strade principali e in tutte le zone dell'Alto Adige. In questo modo vogliamo dare un ulteriore impulso alla mobilità elettrica, perché più possibilità di ricarica ci sono, più i veicoli elettrici possono circolare liberamente in Alto Adige" afferma l'assessore provinciale Daniel Alfreider.

Tra l'altro, è prevista la costruzione di due nuovi hypercharger sulla superstrada MeBo, mentre nella città di Bolzano verranno aggiunte tre nuove stazioni di ricarica rapida. Le stazioni di ricarica rapida sono finanziate dalla Provincia di Bolzano con il sostegno del Ministero dei Trasporti. Le stazioni di ricarica saranno costruite e gestite da Neogy, un'azienda del gruppo Alperia, e Dolomiti Energia, che si è aggiudicata questo contratto insieme al consorzio altoatesino ARO Konsortium nel lvh.apa in una gara d'appalto" spiega il presidente della STA Martin Ausserdorfer. Solo di recente, il Politecnico di Milano ha pubblicato l'ultimo Smart Mobility Report, che identifica il Trentino-Alto Adige come una delle regioni italiane che si colloca al livello dei principali Paesi europei per quanto riguarda la mobilità elettrica.

Sul sito charge.greenmobility.bz.it si trovano posizioni e dati della maggior parte delle stazioni di ricarica pubbliche in tempo reale.