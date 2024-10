Scrambler Ducati è anche 10° Anniversario Rizoma Edition

La storia avvincente di Scrambler Ducati si arricchisce di un nuovo capitolo con l'arrivo della nuova versione 10° Anniversario Rizoma Edition. Con un nuovo appuntamento della Ducati World Première 2025, Ducati ha infatti svelato uno Scrambler che celebra il decimo anniversario dalla nascita della moto post-heritage della Casa di Borgo Panigale.





La moto è realizzata in collaborazione con lo storico partner Rizoma che per la prima volta, in questa occasione, contribuisce in prima persona alla definizione di un modello di serie, destinato a diventare una vera Ducati da collezione, in serie limitata e numerata in 500 esemplari.

Ogni singolo dettaglio studiato da Rizoma per questo Scrambler, a partire dalla finitura Metal Rose, fa parte di una visione d'insieme per completare e amplificare l'estetica della moto. La livrea, definita da Rizoma in collaborazione con il Centro Stile Ducati, è basata sull'equilibrio cromatico di Stone White, nero, e Metal Rose.

Il serbatoio, il motore, le componenti ciclistiche e dettagli come gli specchietti bar-end, o l'impianto di scarico, puntano all'eleganza con l'aggiunta del colore nero, per mettere in risalto le finiture Metal Rose di coperchi, pedane, parabrezza e creare contrasto con lo Stone White della cover serbatoio e del parafango sportivo.

"Rizoma - ha commentato Andrea Ferraresi, direttore Strategy e Centro Stile Ducati - è riuscita nel difficile compito di reinterpretare Scrambler mantenendone inalterata l'essenza. Sono rimasto colpito dal rigore formale, dalla cura dei dettagli e dalla pulizia del trattamento, anche cromatico, che Rizoma ha inserito sul concept che e poi è diventata questa versione celebrativa del decimo anniversario di Scrambler".

Lo Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition arriverà a marzo 2025.



