MotoGp: Miller passa alla Yamaha, nel 2025 col team Pramac

L'australiano Jack Miller è stato ingaggiato dalla Yamaha per il Mondiale MotoGp 2025 che disputerà con la M1 ufficiale messa in pista dal team Prima Pramac Racing. Il pilota 29enne, che finora ha raccolto 23 podi e quattro vittorie nella classe regina correndo con Honda, Ducati e. attualmente, Ktm, farà coppia col portoghese Miguel Oliveira.

"Con 10 anni di esperienza in MotoGp, Jack sarà una risorsa preziosa per Yamaha - commenta l'ad di Yamaha Racing, Lin Jarvis -. La sua velocità, conoscenza, etica del lavoro e spirito di squadra saranno inestimabili per il nostro progetto mentre pianifichiamo di migliorare le prestazioni della M1 nel 2025 e oltre. Yamaha lo supporterà in ogni modo possibile".



