Ducati Hypermotard 698 Mono punta su accessori Performance

Se il divertimento alla guida è l'obiettivo con il quale è nata la Ducati Hypermotard 698 Mono, la supermotard della casa di Borgo Panigale punta anche sugli accessori firmati Ducati Performance. Forte del suo motore Superquadro Mono di 659 cc da 77,5 CV e limitatore fissato a ben 10.250 giri, la Hypermotard 698 Mono può essere personalizzata a piacere.

Il catalogo Ducati Performance offre soluzioni per esaltare l'anima da fun-bike del modello o il suo DNA racing, che è possibile provare prenotando un test ride attraverso il sito Ducati. Raggruppando componenti pensati per esaltare il look della Hypermotard 698 Mono, il pacchetto Sport è pensato per chi vuole distinguersi in città o sui passi di montagna risparmiando sull'acquisto dei pezzi singoli.

Il portatarga in alluminio snellisce la coda e può essere installato sia in configurazione standard, sia in quella corta, non omologata e riservata a chi utilizza la moto in aree chiuse al traffico. A complemento di questo accessorio ci sono gli indicatori di direzione dinamici a led.

Il pezzo forte del pacchetto sono i silenziatori realizzati in collaborazione con Termignoni. Omologati per la circolazione stradale, hanno i foderi in acciaio nero e i fondelli con finitura satinata, uniti fra loro da fascette rosse. Per sottolineare il design, tra gli accessori Ducati Performance ci sono anche diverse componenti in alluminio ricavato dal pieno, realizzati in collaborazione con Rizoma.

Il richiamo al mondo delle corse è ancora più evidente nella lista di accessori riservati a chi impiega la sua Hypermotard 698 Mono in pista. Il fulcro dell'offerta Ducati Performance in questo caso è lo scarico racing sviluppato sempre in collaborazione con Termignoni. I suoi silenziatori si distinguono per le camicie in titanio nero e permettono un risparmio di peso complessivo di 1,5 kg. Inoltre, grazie anche al filtro dell'aria fornito a corredo, le prestazioni crescono notevolmente, con un incremento di 7 CV della potenza massima per un totale di 84,5 CV.

Completa il quadro il software Ducati Wheelie Control (DWC) Ducati Performance dedicato all'uso in pista che prevede, nel livello 1, la strategia di assistenza all'impennata Wheelie Assist, studiata appositamente per prolungare e sostenere le impennate. L'allestimento racing può essere arricchito con alcuni dettagli, a partire dai poggiapiedi motard, dotati di slider esterno in materiale plastico per favorire lo scivolamento sull'asfalto agli angoli di piega più elevati.



