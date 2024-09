World Ducati Week 2024 certificato sostenibile

Il World Ducati Week 2024, andato in scena dal 26 al 28 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ha ottenuto per la quarta edizione consecutiva la certificazione di evento sostenibile secondo la norma internazionale UNI ISO 20121.

Il riconoscimento consente di dimostrare come un evento che attira decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo possa rappresentare un esempio di gestione responsabile e sostenibile nel panorama delle due ruote. I numeri dell'edizione appena conclusa parlano di oltre 94.000 presenze nei tre giorni, in arrivo da 86 nazioni diverse.

Il traguardo della certificazione, già raggiunto nelle edizioni 2016, 2018 e 2022, è stato reso possibile grazie all'impegno nella costruzione ed esecuzione dell'evento inclusa la catena di fornitura e gli stessi partecipanti, che insieme hanno implementato un modello organizzativo che ha garantito una gestione equilibrata e responsabile dal punto di vista economico, ambientale e sociale in ogni fase di progettazione e realizzazione.

L'attestato è stato rilasciato a fronte di una verifica condotta in diverse fasi da parte dell'ente di certificazione: prima sulla progettazione, per valutare i principi di sostenibilità previsti; poi sulla realizzazione, per verificare che quanto pianificato fosse effettivamente messo in pratica durante l'evento.

I principi che Ducati ha adottato per definire gli obiettivi e le attività del WDW comprendono l'impegno verso l'inclusività, la promozione della consapevolezza sulle tematiche di sostenibilità, la gestione responsabile dell'impatto ambientale, la trasparenza comunicativa con i partner e le autorità interessate, il rispetto dei diritti umani e la partecipazione attiva di tutti gli interlocutori coinvolti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA