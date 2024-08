Si scaldano i motori per nuova edizione di Tavullia in Moto

E' tutto pronto a Tavullia per l'evento 'Tavullia in moto', in attesa del GP di Misano. La località romagnola sarà infatti protagonista, dal 5 a 7 settembre, di una serie di eventi dedicati anche alle stelle del motociclismo mondiale. Sarà infatti una parata di campioni delle due ruote ad accendere ufficialmente i motori della manifestazione.

'Tavullia in Moto' è diventato negli anni un evento di riferimento per tutti gli appassionati di corse e, come da tradizione, farà tappa a Tavullia, in piazza Dante Alighieri, facendo da apripista al Gran Premio della Riviera di Rimini e di San Marino (in programma dal 6 all'8 settembre).

Tavullia scalderà i motori già a partire da giovedì 5 settembre con un grande evento che vedrà scendere in pista i piloti della VR46 Riders Academy e della Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Saranno a Tavullia, per l'occasione, il tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia e Celestino Vietti.

Non mancheranno nemmeno Franco Morbidelli, campione europeo Superstock 600 nel 2013 e campione del mondo della Moto2 nel 2017, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Andrea Migno. Presenterà la serata il commentatore di SKY Mauro Sanchini.

Venerdì 6 settembre spazio al divertimento e alla voglia di stare insieme con una grande cena nelle vie del paese in collaborazione con ASD Tavullia Vallefoglia. A seguire il concerto della tribute band Roxy Bar con un tributo a Vasco Rossi (ingresso gratuito).

Sabato 7 settembre il pomeriggio comincerà nel segno della musica con la diretta nazionale e TV in compagnia di Radio Studio Più. Le vie del paese di Tavullia risuoneranno grazie al rombo delle moto Harley Davidson. Da non perdere, poi, le evoluzioni degli stunt moto di FMX International.

Gran finale con il concerto dei JBees con le loro sonorità anni 70/80/90 e lo spettacolo di fuochi d'artificio che coronerà la tre giorni di divertimento nel segno delle due ruote.



