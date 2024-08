MotoGP: Morbidelli l'anno prossimo nel team Ducati VR-46

Franco Morbidelli ha firmato per la stagione 2025 con la Ducati-VR46, ha annunciato in Austria il team di proprietà di Valentino Rossi. Con questa casella che si è andata a riempire è quasi completa la griglia di partenza della massima cilindrata per il mondiale dell'anno prossimo.

Ecco la composizione dei diversi team in base agli ingaggi ufficializzati ad oggi: - Ducati, squadra ufficiale: Francesco Bagnaia (Ita) e Marc Marquez (Spa), proveniente dal team Ducati-Gresini.

- Ducati-VR46: Fabio Di Giannantonio (Ita), Franco Morbidelli (Ita) dalla Ducati-Pramac.

- Ducati-Gresini: Alex Marquez (Spa), altra guida ancora da assegnare.

- Aprilia, team ufficiale: Jorge Martin (Spa), proveniente dalla Ducati-Pramac, Marco Bezzecchi (Ita) proveniente dalla Ducati-VR46.

- Aprilia Trackhouse: Ai Ogura (Jpn) dalla Moto2, Raul Fernandez (Spa).

- Honda ufficiale: Luca Marini (Ita), Joan Mir (Spa).

- Honda-LCR: Johann Zarco (Fra), Takaaki Nakagami (Jpn).

- KTM ufficiale: Brad Binder (Afs), Pedro Acosta (Spa) da KTM-GasGas/Tech3.

- KTM-GasGas/Tech3: Maverick Vinales (Spa) dal team ufficiale Aprilia, Enea Bastianini (Ita) dal team ufficiale Ducati.

- Yamaha ufficiale: Fabio Quartararo (Fra), Alex Rins (Spa).

- Yamaha-Pramac: nessun pilota ancora annunciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA