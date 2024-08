All'Italian Bike Week spazio a off-road e custom

Giunta alla sua terza edizione, la Italian Bike Week torna in scena a Lignano Sabbiadoro dal 12 al15 settembre e in programma c'è anche l'airshow delle Frecce Tricolori. Dopo il successo dello scorso anno con quasi 50000 visitatori, il festival motoristico di fine estate si ripresenta strizzando l'occhio al mondo dell'off-road.

Appassionati e curiosi avranno l'opportunità di toccare con mano e testare gratuitamente le novità del mercato dei segmenti adventure, scrambler, enduro e cross. Il cuore dell'azione sarà la Off Road Arena, una superficie sterrata di 155.000 metri quadri su cui si svilupperanno diversi circuiti, adatti ad ogni livello di abilità.

Il fettucciato principale, sul quale andranno in scena anche gli Enduro Days by MC Sabbiadoro, si sviluppa su 7 km, riprendendo parzialmente il tracciato della 12 Ore Enduro Lignano. Sempre dedicate ai fan delle ruote artigliate saranno le Adventure Ride, i tour di circa 70 km in fuoristrada organizzati da MV Adventure, e la Cavalcata Tassellata, il raid in miniatura di 350 km a cura dell'associazione Amici del Bicilindrico.

L'Italian Bike Week rimane poi fedele al mondo custom grazie al Custom Bike Show, tappa dell'Italian Motorcycle Championship (IMC) e data riconosciuta a livello internazionale nell'ambito dell'AMD World Championship of Custom Bike Building.



