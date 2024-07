La nuova Ducati Panigale V4 sfrutta la tecnologia Bosch

Per migliorare le performance nella guida in pista, in particolare l'ingresso in curva, Bosch ha ideato il nuovo sistema frenate Race eCBS, partendo dall'eCBS, che debutta sulla nuova Ducati Panigale V4 nel corso del World Ducati Week 2024 di Misano. Il vantaggio della tecnologia eCBS riguarda l'azione combinata dei freni anteriore e posteriore anche quando si agisce solo su uno dei due. Per il sistema Race eCBS i team di sviluppo di Bosch e Ducati hanno lavorato in maniera specifica sulla guida in pista, con il dispositivo che controlla 100 volte al secondo parametri quali la pressione del freno anteriore, l'angolo di piega, l'angolo di imbardata e lo slittamento della ruota posteriore e inserisce questi dati nel calcolo, al fine di generare la pressione frenante ideale sulla ruota posteriore, per assicurare, nel contempo, la stabilità della moto. La funzione, disponibile esclusivamente per le modalità racetrack ABS, è in grado di tenere il freno posteriore attivo per una frazione di secondo al centro curva, anche dopo che il pilota ha rilasciato il freno anteriore, in modo da riportare la moto in traiettoria.

I principali vantaggi di questa tecnologia di ultima generazione sono il miglioramento della stabilità in frenata, della decelerazione media e dell'esecuzione della curva mentre si frena, senza la necessità di dover controllare manualmente anche il freno posteriore. "Questa funzione è pensata per l'uso in pista per piloti di ogni livello - ha dichiarato Fevzi Yildirim, responsabile di Bosch Two-Wheeler & Powersports Europa - l'applicazione automatica ed efficace del freno posteriore, inoltre, aiuta i piloti professionisti a ottenere un tempo giro migliore concentrandosi sulla gara invece che sul controllo del freno posteriore".

"Ducati è da sempre alla ricerca di soluzioni innovative rivolte all'ottenimento di performance assolute dei propri prodotti - ha spiegato ha spiegato Alessandro Valia, tester ufficiale Ducati - il nuovo sistema Race eCBS ha la duplice valenza di migliorare le prestazioni della moto in frenata e, soprattutto, di permettere a ogni utente di accedere a livelli di guida sino ad oggi fuori dalla sua portata".

