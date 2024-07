La storia Ducati rivive con la Panigale V2 Superquadro

Si chiama Panigale V2 Superquadro Final Edition, il tributo su due ruote di Ducati al suo più sofisticato bicilindrico. Il motore è quello che ha rappresentato l'elemento caratterizzante delle Ducati Superbike e Supersport, dando vita a moto iconiche come 748, 749, 848, 899 e 959, fino all'attuale Panigale V2.





La nuova Panigale V2 da collezione, in serie limitata, rappresenta quindi il culmine di una lunga serie, iniziata oltre trent'anni fa, di motori V2 a 90° con distribuzione desmodromica a quattro valvole per cilindro. Questa Panigale da collezione sarà prodotta in serie limitata e numerata di 555 esemplari.

Il primo motore Superquadro nasce nel 2011 per la 1199 Panigale. Il nome deriva dall'elevato rapporto fra alesaggio e corsa, che nella cilindrata 1285 gli ha permesso di erogare un valore di potenza massima di riferimento assoluto per un bicilindrico.

Evoluto negli anni, ha visto nascere anche le versioni a cilindrata ridotta, prima 898 e poi 955, quest'ultima capace di vincere il primo titolo iridato SuperSport per la Ducati nel 2023 con Nicolò Bulega, e di conquistare il titolo MotoAmerica Supersport nel 2022 e 2023.

Nel caso della Panigale V2 Superquadro Final Edition, il Superquadro adottato è quello con cilindrata di 955 cm3, godibile nella guida su strada quanto efficace e reattivo in pista, con i suoi 155 CV a 10.750 giri/minuto e con una coppia di 104 Nm a 9.000 giri/minuto.

La livrea della Superquadro è realizzata da Drudi Performance insieme al Centro Stile Ducati e rimane fedele al linguaggio stilistico Ducati utilizzandone i colori caratteristici, ovvero bianco, rosso, nero e grigio. Il Superquadro diventa protagonista anche della livrea grazie al disegno tecnico riportato sui fianchi della carenatura, nell'esatta posizione del motore.

Per chi volesse utilizzare la Panigale V2 Superquadro Final Edition in circuito, è possibile montare il kit per la rimozione targa e specchietti e il tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno, consegnati assieme alla moto che è già dotata di modulo GPS per l'acquisizione dati DDA.

La Panigale V2 Superquadro Final Edition sarà disponibile nelle concessionarie a ottobre 2024.

