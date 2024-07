'Three Islands Raid' racconta il DNA di Honda Africa Twin

Un video per raccontate un viaggio di più giorni in sella ad Africa Twin. L'idea è quella nata in inverno, dopo il salone di Milano dello scorso anno, quando l'Africa Twin 2024 ha raccolto intorno a sé tanto entusiasmo e i più disparati pareri sull'attitudine delle due versioni, ES ed Adventure Sports, più semplicemente identificabili come 'ruota 21' e 'ruota 19'.

A gennaio 2024 la prova dei media specializzati della Adventure Sports, in Portogallo, principalmente su strada e con una bella escursione in fuoristrada. Poco dopo, a febbraio, è stato il turno della ES, stavolta quasi esclusivamente in fuoristrada abbastanza impegnativo.

Il posizionamento scelto da Honda era quindi chiaro: la Adventure Sports (ruota 19) pensata per il turismo a lungo raggio, principalmente su asfalto, e la ES (ruota 21) destinata a chi dell'Africa Twin ha in programma di fare anche un uso intenso in offroad.

Punto di contatto tra le due versioni il fatto che, in ogni caso, sono pur sempre declinazioni di un unico concetto: ovvero che un'Africa Twin può affrontare qualsiasi percorso e qualsiasi terreno con grande disinvoltura ed efficacia.

Per dimostrarlo, Honda ha portato entrambe sullo stesso percorso, con un mix di asfalto e fuoristrada, dando la possibilità a tutti i piloti di provarle in modo approfondito.

È nato così il 'Three Islands Raid', che si è svolto a maggio 2024. Per raccontarlo, un breve video con la sintesi dei quattro giorni di raid, è ora disponibile sul canale YouTube di Honda Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA