Ducati, "Notte dei Campioni": show in pista con la Lenovo Race

Uno spettacolo nello spettacolo. Sabato 27 luglio il World Ducati Week sarà animato da "La Notte dei Campioni": una serata imperdibile, che nel giro di poche ore vedrà andare in scena un'incredibile competizione tra i piloti Ducati, un'invasione di pista di tutti i partecipanti, lo street food nel paddock e uno show serale con intrattenimento e DJ-set dal vivo, che trasformeranno il Circuito di Misano in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Il momento clou dell'evento sarà la gara che vedrà protagonisti gli eroi Ducati impegnati nei principali campionati professionistici su due ruote. Per la seconda edizione consecutiva questa gara andrà in scena con il nome di Lenovo Race of Champions, confermando la collaborazione e la vicinanza di Ducati a un partner d'eccezione come Lenovo, già Title&Technology Partner del Ducati Lenovo Team in MotoGP, nonchè main sponsor del team Aruba.it Racing - Ducati in Superbike.

A differenza delle precedenti edizioni, il programma dell'edizione 2024 del World Ducati Week vedrà i momenti d'azione distribuiti su due giornate, con prove libere e qualifiche nella giornata di venerdì 26 luglio e la gara fissata nel tardo pomeriggio di sabato 27 luglio.

Ducati ha inoltre ufficializzato la griglia di partenza della gara, che vedrà ben 15 campioni del marchio sfidarsi a suon di sorpassi e giri veloci in sella a Panigale V4. La lista dei nomi iscritti alla Lenovo Race of Champions è di livello Mondiale. Ci sono tutti, in rigoroso ordine alfabetico: Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP in carica), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Campione del Mondo WorldSBK in carica), Nicolò Bulega (Campione del Mondo WorldSSP in carica), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenn Irwin, Álex Márquez, Marc Márquez, Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi.

Per valorizzare questo show, Ducati ha creato un biglietto dedicato di accesso all'evento, pensato per gli appassionati di motorsport e, più in generale, per tutte le persone che nel weekend 26-28 luglio affolleranno la Riviera Romagnola. Questo biglietto prevede l'ingresso al Misano World Circuit a partire dalle 15 di sabato fino a tarda notte, e include lo spettacolo della Lenovo Race of Champions (inizio previsto alle 17), la possibilità di partecipare all'invasione della zona sotto al podio insieme a tutti gli altri tifosi e l'accesso alla festa in pista, che permetterà ai partecipanti di ballare e cantare sullo stesso asfalto sul quale poche ore prima i piloti Ducati avranno infilato sorpassi e incendiato la folla.

I biglietti per "La Notte dei Campioni" sono stati messi in vendita sulle piattaforme VivaTicket e TicketOne a partire dallo scorso 13 giugno. Il programma di intrattenimento avrà il supporto di Radio Deejay, la Radio Partner del World Ducati Week 2024. Anche Gianluca Gazzoli, dopo essere stato maestro di cerimonia della conferenza, sarà tra i volti principali del WDW assumendo il ruolo di voce ufficiale per "La Notte dei Campioni" con interviste in diretta dal podio ai piloti Ducati, che si alterneranno nella line-up della serata ai DJ-set di Fargetta, Marco Melandri e Rudeejay.

