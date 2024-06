Al via l'edizione 2024 del Royal Enfield Test Ride Tour

Ha preso il via il Royal Enfield Test Ride Tour, appuntamento itinerante annuale che si svolge in tutta italia e pensato per provare in prima persona le novità e tutta la gamma Royal Enfield. Gli appuntamenti sono per il mese di Giugno, Luglio e Settembre e permettono a tutti gli appassionati due ruote di avvicinarsi al mondo Royal Enfield e alla sua ampia gamma di prodotti.

Tra le novità sarà infatti possibile provare la nuova Himalayan 450, pensata per l'asfalto in città, per le curve in collina ma anche per l'offroad più intraprendente. Il suo nome racconta la sua storia ed evoca l'habitat che ha ispirato il suo assetto e le sue doti dinamiche.

La Himalayan 450 è salita subito sul podio delle prime 3 moto più vendute a maggio 2024 a solo un mese dal suo ingresso nelle concessionarie Royal Enfield. Il Test Ride Tour Royal Enfield è quindi una delle speciali occasioni per testarla e scoprirne il piacere di guida.

Tra le tappe del tour, anche alcuni tra gli eventi più significativi del mondo due ruote come l'HAT festival di Sestriere (TO) il 29 e 30 giugno (presenza rinnovata dopo l'esordio alla tappa di Bobbio), il VATM all'ippodromo di Varese il 15 e 16 giugno e l'Eternal City a Roma, il 28 e 29 settembre.

Anche nel 2024, poi, continua la collaborazione pluriennale di Royal Enfield con Treedom, partner green solidale che supporta la piantumazione di alberi all'interno di progetti di sostenibilità in tutto il mondo. Ogni cliente Royal Enfield, infatti, con l'acquisto di una moto, riceve un codice attraverso cui potrà piantare un albero e seguirne il suo sviluppo all'interno della comunità rurale che se ne prenderà cura, andando inoltre ad incrementare l'ormai estesa Foresta Royal Enfield.

