Pirelli a Misano tra nuovi pneumatici e Mondiale femminile

Per Pirelli, l'Emilia-Romagna round di cui è event main sponsor, sarà l'occasione per debuttare con due soluzioni di sviluppo, una anteriore e una posteriore, per la WorldSBK e una per la WorldSSP, completamente inedite.

Pirelli è infatti event main sponsor deI quarto round stagionale del Campionato Mondiale FIM Superbike, che si svolgerà nel fine settimana al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli' di Misano Adriatico e che per l'occasione viene rinominato Pirelli Emilia-Romagna Round. Un appuntamento importante per la casa di pneumatici italiana che, proprio a Misano, ha deciso di far debuttare tre nuovi pneumatici, due per la classe WorldSBK e uno per la WorldSSP.

In aggiunta, Pirelli sarà al fianco delle giovani donne pilota del Campionato Mondiale di Motociclismo FIM femminile, che a Misano disputeranno il primo round in assoluto di questa competizione, di cui Pirelli è fornitore unico di pneumatici.

"A partire da questo round - ha commentato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli - saremo impegnati anche in una bella avventura, quella che ci vedrà al fianco delle ragazze del Campionato Mondiale di Motociclismo FIM femminile di cui saremo fornitori unici. Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa perché ne condividiamo i valori di inclusione e apertura. Le ragazze hanno già fatto un test a Cremona un paio di settimane fa iniziando a prendere confidenza con le mescole SC1 che hanno in allocazione per anteriore e posteriore. Ora il debutto in gara".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA