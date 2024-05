Nuovi accessori Ducati Corse per la Streetfighter V2

Il catalogo Ducati Performance punta sulla sportività e sull'eleganza della Streetfighter V2.

Per sottolinearne la doppia anima del modello di Borgo Panigale, il catalogo Ducati Performance offre una ricca proposta di accessori a cui i proprietari possono attingere secondo le proprie preferenze.

Esistono componenti sviluppate per affinare ulteriormente il lato sportivo e pistaiolo dello Streetfighter V2, come accessori rivolti a rendere ancora più esclusivo il look della moto. La personalizzazione può iniziare da una selezione mirata di componenti in alluminio lavorato dal pieno. Si tratta di accessori sviluppati in collaborazione con Rizoma, caratterizzati dal design Ducati e dalla massima cura costruttiva.

Gli specchi retrovisori donano un tocco di esclusività con il loro disegno aerodinamico e la lavorazione 3D. La grande attenzione al design si ritrova anche nei serbatoi dei fluidi di freno anteriore e frizione, con l'oblò di ispezione trasformato da puro elemento tecnico a raffinato elemento di stile, grazie al suo andamento a onda che si estende su tutta la superficie laterale.



Allo stesso modo, le leve di freno anteriore e frizione sono pensate per migliorare estetica e funzionalità, grazie alla regolazione della distanza dal manubrio e al maggior grip. I fori alle estremità, poi, alleggeriscono la componente, mentre lo snodo riduce la possibilità di rottura in caso di urto.

A completamento della personalizzazione del ponte di comando, si può scegliere tra i contrappesi manubrio e la protezione leva freno. I primi offrono una protezione al manubrio in caso di scivolata, la seconda previene l'azionamento accidentale del freno anteriore, proteggendo la leva dal contatto con altri utenti della strada o con altri piloti in pista.

Quest'ultima, da montare con l'apposito set di adattatori, viene fornita con il contrappeso sinistro abbinato, così da garantire la massima stabilità e un perfetto equilibrio estetico. La fusione tra funzione estetica e di protezione si ritrova nello slider forcella, da montare sul perno ruota anteriore per proteggerlo nell'evenienza di una scivolata, oltre che per arricchire il look dell'avantreno.

Disponibili anche il tappo del serbatoio, il tappo carico olio, il set di ali in carbonio, così come il portatarga. Sempre in carbonio sono i dettagli dei parafanghi anteriore e posteriore, oltre ai paratacchi. Suono e maggiori prestazioni per il circuito sono invece affidati ai silenziatori racing in titanio Akrapovič, realizzati in collaborazione con Ducati Corse.



