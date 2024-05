Arrivano le cover firmate Van Orton per Scrambler Ducati

Dopo il successo riscontrato nelle tappe europee del Next-Gen Tour, il kit di cover per Scrambler Icon personalizzato da Van Orton Design diventa una edizione limitata, disponibile in sole 50 unità. Questa prima collezione di cover intercambiabili conferma l’importanza del concetto di personalizzazione all’interno dell’universo Scrambler. Proprio questo concetto ha ispirato il talento di Van Orton Design, duo torinese tra i più importanti esponenti dell’arte digitale europea, nella realizzazione di questo kit di cover, unico e colorato. La collaborazione tra Scrambler Ducati e Van Orton si evolve poi ulteriormente con il lancio di una capsule collection inedita, che comprende una collezione di abbigliamento unisex di ispirazione streetwear, in cui l’esplorazione dei materiali e di nuovi stili contribuisce alla creazione di capi in stile Scrambler. Il kit di cover 'Van Orton x Scrambler Ducati' è già ordinabile nelle concessionarie della rete della Casa motociclistica di Borgo Panigale. La consegna avverrà all’interno di una box speciale con grafica dedicata in cui il kit sarà corredato dal certificato di autenticità e da una serie di sorprese in pieno stile Land of Joy' , tra cui alcuni sticker collezionabili da utilizzare in ogni occasione o per rendere la tua moto ancora più unica. La capsule sarà presto acquistabile sia presso i dealer Ducati che online nella sezione Scrambler dello Shop Ducati.

