Dal Kuwait a Pontedera in Vespa, viaggio di 6.000 chilometri

Ha percorso più di seimila chilometri in sella a una Vespa pur di raggiungere Pontedera (Pisa) e partecipare ai Vespa World Days in programma dal 18 al 21 aprile nella città patria della Piaggio e del celebre scooter. Fahad Almutawa, ha 36 anni, arriva dal Kuwait, dove è presidente del Vespa club locale, ed è passato dal deserto alle Alpi innevate pur di esserci. "Ho viaggiato sulla mia Vespa Gts 300 gialla - racconta - e attraversato tutto il Medio Oriente fino alla Turchia".

Fahad ha documentato giorno per giorno il suo avventuroso viaggio postando foto e stories sul suo profilo Instagram 'Vespayellow', raccogliendo miriadi di like e il sostegno dei followers, scattando foto con altri vespisti incontrati durante la trasferta e provenienti dal Regno Unito e dalla Serbia. "Per arrivare a Pontedera ho fatto più di semila chilometri - prosegue il kuwaitiano -: una volta raggiunta la Turchia, ho attraversato la Grecia, sono passato da Svizzera, Austria e Germania prima di arrivare in Italia. Questo è il mio primo viaggio in Europa e vedere le Alpi coperte di neve è stato uno spettacolo mozzafiato, la più grande emozione mai provata viaggiando". Fahad, in Kuwait, lavora come tecnico nel settore dell'energia: "La Vespa la uso sempre, anche per andare al lavoro e nei miei spostamenti quotidiani: è la mia seconda pelle".

