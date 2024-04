Aprilia celebra RSV4 di Biaggi con due modelli speciali

Aprilia celebra il 26 luglio del 2009, quando Max Biaggi conquista sul circuito di Brno la prima vittoria di Aprilia RSV4 nel Mondiale Superbike, riproponendo la livrea di quel successo sulla superbike RSV4 Factory e la hypernaked Tuono V4 Factory. In questa speciale versione, RSV4 Factory e Tuono V4 Factory sono inoltre equipaggiate di serie con le prese d’aria dei freni anteriori in carbonio e con il parafango anteriore in carbonio. Sul serbatoio compare anche la numerazione progressiva del modello. Nasce così l’edizione speciale numerata SE-09 SBK, svelata per la prima volta al pubblico durante lo scorso fine settimana, al Gran Premio MotoGP delle Americhe, ad Austin in Texas. Sono stati i piloti ufficiali Aprilia Racing, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, oggi protagonisti nella massima serie del motociclismo mondiale in sella ai prototipi RS-GP di Noale, a tenere a battesimo la RSV4 Factory e la Tuono V4 Factory in questa nuova versione.. Le Aprilia V4 Factory SE-09 SBK sono contraddistinte da una livrea dominata dal nero con i caratteristici dettagli rossi e bianchi su cupolino, puntale, serbatoio e codone, esattamente come la RSV4 che stupì il mondo al suo esordio sul palcoscenico della WSBK. Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK è proposta al prezzo di 26.499 euro, mentre Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK a 20.499 euro. Entrambe saranno disponibili dal mese di giugno nei concessionari Aprilia.

