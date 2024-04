Gli Urban Days Piaggio puntano sui vantaggi per gli scooter

Ripartono gli Urban Days Piaggio che nel mese di aprile puntano su promozioni speciali dedicate a chi desidera acquistare uno scooter della gamma Piaggio.

I vantaggi coinvolgono la gamma ruota alta, con soluzioni adatte a diverse esigenza.

Nell'operazione rientrano lo scooter entry level Piaggio Liberty, così come Medley, con l'ampio vano sottosella in grado di ospitare due caschi integrali, oltre a Beverly, il crossover che nasce dalla sintesi tra un ruota alta sportivo e un lussuoso GT.

Il vantaggio cliente arriva fino a 700 Euro sulla gamma Piaggio Beverly ed è pari a 400 Euro sui modelli della gamma Piaggio Medley e Piaggio Liberty (oltre 50 cc). In aggiunta, acquistare uno dei best seller della mobilità urbana firmata Piaggio è ancora più facile grazie alla speciale formula DreamRide, che propone convenienti piani di finanziamento a tasso zero La gamma Beverly è offerta a partire da 4899 euro e finanziamento con anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 4,63%); Piaggio Medley a partire da 3399 euro e finanziamento con anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 10,26%); Piaggio Liberty, nelle cilindrate oltre 50 cc, a partire da 2599 euro e finanziamento con anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 10,34%).

Ai finanziamenti DreamRide si affiancano altre formule come Valore Futuro Garantito DreamRide Now, valida anche sulla gamma Piaggio MP3, che consente di acquistare uno scooter Piaggio tramite minirate mensili, oppure l'inedita proposta finanziaria cash plan, attraverso la quale godersi per due anni, senza pagare alcuna rata, un modello della gamma Piaggio Liberty, Medley o Beverly saldando metà del prezzo di listino.

Al termine dei due anni è possibile decidere se tenere, saldando o finanziando l'importo rimanente, cambiare o restituire il veicolo.



