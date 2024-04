Aprile all'insegna di Aprilia e Moto Guzzi Days

La stagione motociclistica per Aprilia e Moto Guzzi si inaugura all'insegna delle 'porte aperte' in concessionaria. Come ogni anno, il periodo vede protagonisti i punti vendita dei due marchi del Gruppo Piaggio con gli Aprilia Days e i Moto Guzzi Days, pensati per salire in sella alle più recenti novità dei due marchi italiani.

L'appuntamento principale sarà sabato 20 aprile, con l'apertura straordinaria di tutti i concessionari aderenti e una giornata speciale per immergersi nell'universo Aprilia e Moto Guzzi, dai nuovi modelli appena presentati ai sempre più numerosi accessori originali.

Grande protagonista degli Aprilia Days è la più recente creazione della famiglia RS, ovvero la nuova Aprilia RS 457 che è entrata nel segmento delle sportive di piccola cilindrata guidabili con la patente A2 con il suo mix di leggerezza, potenza e facilità di guida. Una vera sportiva in puro stile RS, quindi, nuovo riferimento tecnologico e stilistico per i giovani motociclisti e in vendita al prezzo di 7199 euro.

Per tutto il mese di aprile, grazie alla speciale formula con Valore Futuro Garantito DreamRide Now, Aprilia RS 457 è acquistabile tramite minirate da 99 euro al mese. La casa di Noale offre inoltre altre promozioni, valide per tutto il mese di aprile, su Aprilia Tuareg nelle tre nuove colorazioni 2024.

I Moto Guzzi Days 2024 partono invece all'insegna del viaggio avventuroso, con la nuova Moto Guzzi Stelvio a disposizione per i test ride. L'on-off della casa dell'Aquila, nata sulla più evoluta base tecnica Moto Guzzi, al vertice per le prestazioni del bicilindrico compact block e per le tecnologie innovative rivolte al piacere di guida e alla sicurezza, è offerta per tutto il mese di aprile con la speciale formula con Valore Futuro Garantito DreamRide Now, con rate da 149 euro al mese.

La nuova Moto Guzzi Stelvio è proposta al prezzo di 16.499 euro, mentre la versione dotata della piattaforma di assistenza alla guida PFF Rider Assistance Solution è in vendita a 17.299 euro. Riflettori puntati anche sui modelli della nuova gamma V85. La travel enduro dell'Aquila è disponibile per i test ride nelle versioni V85 Strada, V85 TT e V85 TT Travel.

Per tutto il mese di aprile esclusivi vantaggi fino a 1000 euro e soluzioni di finanziamento dedicate, sono offerti anche sulla roadster V100 Mandello e sulla gamma V7.

