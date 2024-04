Al via i Test Tour di Honda sulle strade del Chianti

I Test Tour su due ruote di Honda tornano anche nel 2024. Il format di prova è ideato per consentire di approfondire le doti di guida delle nuove Honda Africa Twin ES e Africa Twin Adventure Sports su percorsi esclusivi, in gruppi ristretti, durante prove della durata di quasi due ore. A tutti gli appassionati motociclisti desiderosi di provare in maniera approfondita le nuove Africa Twin 2024, Honda dà appuntamento presso l'hotel-borgo Il Pietreto a Colle di Val d'Elsa, Siena, nella zona del Chianti ricca di percorsi per guidare insieme, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, su prenotazione.

I turni di prova dureranno circa 1h 45' e si svolgeranno su percorsi differenziati per i due modelli, ES con ruota 21" e Adventure Sports con ruota 19", tra curve e sterrati per la ES, stradale per la Adventure Sports. Ogni gruppo sarà guidato da un apripista e chiuso da una staffetta.

Si comincia venerdì 12 aprile con una cadenza di due turni al mattino e due turni al pomeriggio. Stesso programma sabato 13 aprile e domenica 14 aprile. È obbligatoria la prenotazione e la quota di partecipazione è di 30 Euro a sessione e comprende l'utilizzo della moto, la benzina, un piccolo buffet prima e dopo il test-tour e un 'welcome pack' per ogni partecipante.

I percorsi prevedono alcune delle strade più famose della zona, con pausa caffè a metà giro. Per il Test-Tour dell'Africa Twin ES è previsto anche un tratto sterrato per apprezzare la propensione offroad della rinnovata enduro Honda.



