'We ride as one' scalda i motori per il World Ducati Week

Torna in scena il format 'We Ride As One', l'evento globale e diffuso di Ducati che prepara al prossimo World Ducati Week 2024. L'evento, giunto alla sua terza edizione, precede il grande evento in programma dal 26 al 28 luglio al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli'.

'We Ride As One', in programma per sabato 4 maggio, andrà in scena nei concessionari ufficiali Ducati di tutto il mondo, con il supporto dei Ducati Official Club locali, che sono già al lavoro per organizzare il programma della giornata, che nel 2023 aveva riunito 15.000 appassionati provenienti da più di 50 nazioni in tutto, da Firenze a Sydney, passando per Roma, Londra, Dublino, Madrid, Tokyo, Monaco di Baviera, Shanghai, Dubai, Rio de Janeiro, Nuova Delhi, Bangkok e Amsterdam.

Per scoprire l'iniziativa locale o quella più vicina, tutti gli appassionati sono invitati a contattare o recarsi al loro concessionario di fiducia. Il 'We Ride As One' è un vero e proprio warm up per il grande raduno mondiale che si terrà a luglio a Misano e per il quale su sito Ducati.com sono già disponibili i biglietti.



