Suzuki alla 8 Ore di Suzuka all'insegna della sostenibilità

Sarà una 8 Ore di Suzuka 2024 all'insegna della sostenibilità, quella cui prenderà parte Suzuki Moto. La casa di Hamamatsu sarà infatti presente in forma ufficiale alla terza prova del Campionato Mondiale Endurance FIM EWC 2024, con un progetto nel segno della sostenibilità e della carbon neutrality.

In particolare, la GSX-R1000R con la quale Suzuki scenderà in pista, sarà alimentata da carburante sostenibile ed equipaggiata con parti e componenti prodotti con tecnologie sostenibili. La moto sarà iscritta nella categoria Experimental, dove è possibile gareggiare con carburanti alternativi.

La terza prova del Campionato Mondiale di Endurance FIM EWC 2024 è in programma dal 19 al 21 luglio e Suzuki ha annunciato la sua partecipazione a una delle più combattute e prestigiose gare di Endurance motociclistico come la 45° edizione della 8 Ore di Suzuka.

La sfida è innovativa e sportiva al tempo stesso, in una delle gare storicamente più selettive dell'Endurance motociclistico, che ha come scopo quello di accelerare, in un contesto competitivo, lo sviluppo di tecnologie efficienti sotto il profilo ambientale ma anche di raccogliere preziose informazioni per lo sviluppo di futuri modelli Suzuki e la definizione di nuovi obiettivi.

Il carburante utilizzato, per il 40% di origine biologica, verrà certificato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e permetterà di iscrivere la GSX-R1000R nella categoria Experimental, dove è consentito l'utilizzo di carburanti diversi da quello ufficiale EWC.

"Suzuki - ha commentato Toshihiro Suzuki, presidente di Suzuki Motor Corporation - è impegnata a riallocare le risorse per promuovere lo sviluppo di tecnologie legate alla sostenibilità. La EWC è una gara estremamente impegnativa per il mezzo, per i piloti e per il team, obbligati a lunghe ore di gara. Lo sviluppo di carburanti sostenibili e di altri prodotti sostenibili di Yoshimura Japan, al nostro fianco da molto tempo, e di altri partner, porterà un miglioramento delle tecnologie utilizzate in gara e aumenterà la motivazione del personale Suzuki che sarà impiegato in questa ed in future competizioni".

La sfida viene raccolta anche dai partner tecnici di Suzuki, coinvolti nello sviluppo del motociclo e sostenitori di questo progetto: la GSX-R1000R correrà infatti con scarico, pneumatici, lubrificanti, carenature e freni ottenuti tramite tecnologie sostenibili.



