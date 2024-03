Novità tecniche ed estetiche per la Honda CB125R m.y. 2024

Con l'inizio della commercializzazione della CB125R model year 2024, Honda introduce una serie di novità tecniche ed estetiche sulla sua naked sportiva in stile Neo sport café dedicata al pubblico giovane che la mantengono al passo con i tempi.

Riconoscibile per la nuova paletta colori, che comprende gli inediti bianco Pearl Cool, blu Reef Sea, rosso Pearl Splendor e grigio opaco Matt Cynos, la moto è stata aggiornata con l'introduzione della versione omologata Euro 5+ del quarto di litro monocilindrico bialbero, 16 valvole da 15 Cv raffreddato a liquido e abbinato a un cambio a sei marce.

In sella, poi, si notano subito il nuovo schermo a colori di tipo Tft da 5", con grafiche riviste e più leggibili, e il differente blocchetto comandi al manubrio per gestirne le informazioni. L'equipaggiamento include anche le luci full Led.

Prodotta in Italia, nella fabbrica abruzzese di Atessa, la CB125R conferma anche per il 2024 nella dotazione di serie la forcella Showa SFF-BP da 41mm (introdotta nel 2021) e il sistema di antibloccaggio dei freni con piattaforma inerziale, per impedire il sollevamento della ruota posteriore nelle inchiodate.

"La rinnovata CB125R - sottolinea la Filiale italiana - ha quattro nuove colorazioni con codino in tinta con il serbatoio.

Tutte le livree hanno il logo del modello a contrasto cromatico per esaltarne la personalità. È disponibile una gamma di accessori originali Honda su misura tra i quali: manopole riscaldabili su 5 livelli con memoria, borsa da sella da 15 L, espandibile a 22 L, completa di cover antipioggia e presa di corrente ACC a 12V".

