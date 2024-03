Motocross: tappa del Mondiale il 6 e 7 aprile in Sardegna

Il campionato mondiale Fim Motocross sarà nuovamente ospite del sabbioso circuito di Riola Sardo (Oristano) per la terza tappa della stagione iniziata il 10 marzo in Patagonia, poi in Spagna il 24 marzo.

Appuntamento in Sardegna il 6 e 7 aprile al Moto Club Motor School Riola per la quarta edizione consecutiva dell'MXGP della Sardegna. Sardegna diventanta negli anni centro di allenamento durante la preparazione invernale per molti piloti e squadre.

Il circuito Le Dune di Riola Sardo, inoltre, metterà in scena la seconda tappa europea della MXGP nel 2024. Nel fine settimana del 7 aprile, oltre al mondiale della classe regina MXGP, scenderanno in pista per disputare la loro seconda prova stagionale anche le classi mondiali MX2 e WMX femminile oltre all'europeo EMX125 che debutterà proprio a Le Dune.

La classifica dopo il primo round in Patagonia vede Jorge Prado (GasGas) in testa nella MXGP con 54 punti, grazie a una vittoria e un secondo posto, seguito da Romain Febvre (Kawasaki) con 51 punti frutto di un secondo e terzo posto di manche, a pari merito con Tim Gajser (Honda) quinto e primo nelle finali.

Ivo Monticelli (Beta) è il migliore degli italiani con il 13/o posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA