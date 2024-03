Motodays al via a Roma tra prove e novità a due ruote

Dall'8 al 10 marzo a Fiera Roma torna Motodays , tra esperienze di guida e tante novità in esposizione. L'evento, all'insegna del motto 'ProvaEsploraVivi', propone un intenso programma, tra due ruote per tutti i gusti, da provare e anche comprare.

Sul fronte delle novità del mercato, Motodays ospiterà i principali brand delle due ruote, tra i quali Honda, Yamaha, Ducati, Benelli, Sym, Royal Enfield, Wottan, Keeway, VMoto Voge, CFMoto, Suzuki, Husqvarna, tutti in fiera per mostrare le rispettive nuove entrate in fatto di modelli. Se nello stand Benelli saranno in esposizione, oltre ai principali modelli attualmente in gamma, anche due novità che arriveranno in concessionaria nel prossimo futuro, presso lo stand Keeway si potrà fare conoscenza con MBP, il marchio giovane di motociclette del gruppo, a cominciare da EZI Electric Mobility Sono invece la nuova 900DSX e VALICO DS900X per VOGE e la nuova 450 MT le novità che si potranno ammirare, oltre ai veicoli in gamma, da Padana Sviluppo. Honda Italia sarà in forza a Motodays con l'intera gamma, tutta la linea di abbigliamento e accessori e con Honda Live Tour.

Presso lo stand Guagliumi Moto si potranno osservare da vicino, per KTM i modelli 790 Duke, 990 Duke, 390 Adventure, 790 Adventure, 890 Adventure , 1290 Super Adventure S, 350 6 Days, RC 125, oltre alla nuova 1390 Superduke Evo RR e Brabus 1300 R, edizione limitata in 145 esemplari.

Per Husqvarna i modelli in mostra saranno Norden 901, Svartpilen 125, TC 125, FE 350 PRO, 701 Supermoto. Royal Enfield, il più antico marchio motociclistico tuttora in attività, presenterà a Motodays 2024 le più attese novità della gamma. Prima tra tutte la new entry Shotgun 650.

Ducati sarà presente a Motodays tramite i suoi dealer di Roma, Frosinone e Viterbo. Lo stand interno ospiterà la gamma Multistrada V4, nelle versioni S, Rally e GT. In esposizione anche la novità assoluta Hypermotard 698 monocilindrica, oltre all'altra novita DesertX Rally, per finire con Monster.

Esternamente il brand offrirà in prova i Multistrada V2, V4 e V4 Rally, la Hypermotard 698 mono e 950, gli scrambler 800 full trhottle e icon, il Monster e la DesertX base e Rally.

