Motodays in scena a Roma tra due ruote e avventura

Tra esperienze di guida, esposizioni e intrattenimento, dall'8 al 10 marzo 2024 a Fiera Roma tornano in scena i Motodays. Nuova la formula, con un intenso programma e moto da provare, oltre che da acquistare, per tutti i gusti e tutte le tasche.

L'8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della donna, il primo giorno di manifestazione è dedicato alle motocicliste con l'iniziativa 'Motociclista Sostantivo Femminile', patrocinata da Sport & Salute. Sono previsti momenti formativi, in aula e in pista, una premiazione dedicata alle donne professioniste del motociclismo, racconti di viaggio e una una parata di sole motocicliste con arrivo in serata al centro di Roma. L'8 marzo l'ingresso sarà gratuito a tutto il pubblico femminile.

Tra le tante attività in programma, il 9 marzo, ci sarà anche la gara '1000 Curve'. I partecipanti, armati di un roadbook da timbrare a ogni check point, potranno scegliere gli itinerari preferiti nella provincia di Roma e nella regione Lazio e vincerà chi valuterà meglio curve e percorsi, totalizzando nel lasso di tempo della competizione il maggior numero di punti.

Protagonista di Motodays 2024 anche il mototurismo con 'Welcome Bikers', l'area speciale che punta l'attenzione sul turismo a due ruote con focus a 360 gradi su soluzioni e itinerari specifici, tra Turchia, Brasile, Cuba e le proposte dei Tour Operator italiani.

Al padiglione 3 è previsto lo spazio dedicato agli approfondimenti sulle tematiche più attuali di urban mobility e transizione ecologica, realizzato in collaborazione con la società spagnola Cooltra, tra i leader europei nelle attività di noleggio e sharing scooter.

Grande novità dell'edizione Motodays 2024 è l'approdo degli e-sport. In collaborazione con Lega Esport arriva il gaming motoristico in manifestazione, in un'area in cui gli appassionati e i neofiti potranno giocare su postazione PC, Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox serie X, ma anche con Oculus Quest e simulatori di guida.

