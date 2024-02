Moto Morini punta sulle promozioni di febbraio

Moto Morini ha confermato le promozioni sui modelli in gamma per tutto il mese di febbraio.

Chi sceglie la X-Cape 650, ovvero il modello pensato per divertirsi in fuoristrada ma capace di soddisfare anche chi vuole muoversi in maniera confortevole in città, porta a casa incluso nel prezzo il kit di accessori.

Quest'ultimo comprende il set paramani e il tris di valigie con il bauletto da 38 litri e le borse laterali da 34 litri.

Realizzati con materiali di qualità, tutti i componenti sono pensati per la massima funzionalità e per accompagnare chi viaggia in qualsiasi avventura.

Promozione in corso anche per il modello Seiemmezzo, che in questo periodo, sia la versione Stradale (Str), sia la Scrambler (Scr) godono di 300 euro di vantaggi. Una cifra che si può sfruttare, ad esempio, con la supervalutazione dell' usato, le spese di immatricolazione o altro ancora.

Le promozioni sono valide presso tutti i concessionari autorizzati Moto Morini.

