I Bmw Motorrad Days tornano a Garmisch-Partenkirchen

Per i Bmw Motorrad Days è tempo di tornare sulle Alpi. Dopo due edizioni andate in scena a Berlino, il format della casa dell'elica dedicato a tutti gli appassionati del marchio e delle due ruote, torna alle origini e punta verso Garmisch-Partenkirchen Appuntamento fisso da oltre vent'anni per Bmw Motorrad, tra cultura motociclistica, un'atmosfera di festa ed esperienze di guida in uno scenario alpino mozzafiato, il più grande raduno mondiale dedicato al marchio Bmw Motorrad si è tenuto a Berlino, nel cuore dell'Europa, dove le moto della casa dell'elica vengono costruite da oltre 50 anni.

Insieme ai dipendenti Bmw Motorrad di tutto il mondo, i Motorrad Days 2023 di Berlino hanno segnato anche un capitolo importante della storia dell'azienda, in occasione del 100° anniversario di Bmw Motorrad che proprio anche grazie all'evento mantiene un forte legame con la sua comunità in tutto il mondo.

Il raduno si è svolto invece a Garmisch-Partenkirchen per un totale di 18 anni consecutivi, sullo sfondo del panorama alpino.

E' questo il luogo che tornerà ad essere protagonista nell'anno che la casa tedesca dedica alla sua Gs, che per affrontare le strade dei passi alpini sembra essere nata.

Per tre giorni, dal 5 al 7 luglio, Bmw Motorrad riunirà la comunità internazionale dei suoi fedelissimi ai piedi del monte Hausberg con nuovi prodotti, espositori, spettacoli, test ride e, non da ultimo, il tradizionale stile di vita bavarese e la tradizionale atmosfera di festa.

