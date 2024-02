Donati (Vespa Club), 'lavoriamo per il riconoscimento Unesco'

"Stiamo pensando a chiedere il riconoscimento della Vespa del Novecento come patrimonio Unesco". Lo ha rivelato questa mattina a Bari Roberto Donati, responsabile allo sviluppo della crescita culturale e storica del Vespa club Italia, a margine della presentazione della mozione 'La Vespa Piaggio del '900 patrimonio culturale italiano', presentata in Consiglio regionale.

Donati ha spiegato che l'iter è difficile "perché Unesco tutela o i siti o i beni immateriali, come i pupi siciliani o il teatro napoletano. Per la Vespa è più complicato perché è ancora un veicolo in produzione, con un'azienda che commercia". "Per questo - ha aggiunto - la nostra volontà è di fermare il riconoscimento al Novecento". "E' un iter lungo ma si può provare - ha detto -. Se poi dovesse arrivare un riconoscimento dall'Italia, questo potrebbe essere una spinta ulteriore".

Donati ha spiegato che la Vespa "ha accompagnato il popolo italiano dal secondo dopoguerra eppure è ancora qui ed è diventata elettrica. E' un veicolo umile, simpatico, che accoglie tutti e che è riuscito a creare un nuovo tipo di utenza, aprendo a nuovi appassionati una guida libera e spensierata". "Ha unito i giovani e i vecchi - ha detto - non ha mai avuto partiti politici. E' un po' come gli spaghetti o la pizza". E così "i politici, che sono sempre più litigiosi - ha concluso - davanti alla Vespa hanno deciso di deporre le armi.

Sarà un percorso lungo, ma avvincente, nel quale piano piano le Regioni cominciano a muoversi".



