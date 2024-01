Il 2024 di Harley Davidson si apre tra novità e prestazioni

Quattro nuovi modelli per Harley-Davidson che inaugura il 2024 tra prestazioni, tecnologia e design. Le novità riguardano i modelli Street Glide e Road Glide, equipaggiati con il nuovo Milwaukee-Eight 117, ora più potenti, confortevoli, leggeri e dotati di tecnologie avanzate, compreso un nuovo sistema di infotainment.

In occasione del 25° anniversario di Custom Vehicle Operations, il nuovo modello Cvo Road Glide St, poi, porta le prestazioni delle bagger hot rod a un livello ancora superiore, grazie a sospensioni e freni ad alte prestazioni ispirati al mondo delle corse, così come grazie ad un nuovo potente motore Milwaukee-Eight 121 e a un rapporto di trasmissione finale ridotto, che si combinano per garantire l'accelerazione e la spinta ai medi regimi.



La nuova Cvo Pan America debutta come la prima proposta Cvo nel segmento delle adventure touring, con una serie di equipaggiamenti di serie, un'esclusiva colorazione e finiture personalizzate. Tutte le novità 2024 arriveranno nelle concessionarie autorizzate Harley-Davidson entro fine marzo.

"Questi nuovi modelli - ha dichiarato Jochen Zeitz, presidente e Ceo di Harley-Davidson - rappresentano una nuova era per Harley-Davidson, esaltando ogni aspetto delle prestazioni, della tecnologia, del comfort e dello stile. Senza dubbio, queste sono le moto da turismo più affascinanti che abbiamo mai offerto".



