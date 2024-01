Ducati apre un nuovo capitolo, 'la Desmo nel fuoristrada'

"Oggi apriamo un nuovo capitolo, una sfida che ci piace pensare molto interessante, portare la Desmo nel mondo del fuoristrada". Lo ha detto l'ad di Ducati Claudio Domenicali, aprendo 'Campioni in Pista' a Madonna di Campiglio, la presentazione dei team per la stagione 2024. Oltre al Ducati Lenovo Team 2024 MotoGP, al team Aruba.it Racing - Ducati WorldSBK viene svelato infatti anche il team Ducati Corse Off-Road, "anteprima mondiale per tutti, la proposta di Ducati per il mondo fuori strada".

"Ci piace l'idea - ha detto - di attrarre nuovi clienti giovani. Mi sono molto emozionato quando ho visto le moto tutte insieme. Si capisce che c'è un sistema globale. E abbiamo creato un segno grafico, insieme con Aldo Drudi, che accompagnerà tutte e tre avventure in un unicum, un segno che rappresenta la curva, all'interno del logo c'è la curva che rappresenta la performance e sarà su tutte le moto".



