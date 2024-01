Piaggio lancia la Vespa 946 Dragon, serie limitata con 'varsity'

Nell'anno del Drago Vespa punta su una nuova edizione limitata, ma non solo. Vespa inaugura infatti l'anno con la nuova edizione limitata del suo scooter che per l'occasione prende il nome di Vespa 946 Dragon.

Per estendere il nuovo stile anche a chi sta in sella, poi, arriva anche la Varsity Jacket, giacca il cui design è ispirato al movimento sinuoso di un drago. Con il lancio dell’esclusiva Vespa 946 Dragon e di una varsity jacket che celebra l’inizio del nuovo anno lunare, il marchio punta a ribadire la sua distintiva impronta italiana, estendendola al mondo, questa volta attraverso l'immaginario legato alla potenza del drago, creatura mitologica, simbolo anche di prosperità. Sul fronte del design, la Vespa 946 è stata pensata per essere abbinata ad un’esclusiva colorazione dorata per l’edizione da collezione Dragon, massima espressione dello spirito ruggente dello scooter. La disponibilità è limitata a soli 1888 pezzi, decorato con il motivo di un drago color verde smeraldo che pare danzare sulla livrea della scooter. In occasione del lancio della nuova 946 Dragon, Vespa ha anche annunciato il suo primo capo di abbigliamento, ovvero una Varsity Jacket ispirata al nuovo scooter e pensata per celebrare la creatura mitologica, tra stile e storia. La giacca è realizzata in lana a coste con maniche in morbida nappa e reinterpreta il disegno del drago sotto forma di stampe e ricami che diventano protagonisti del pannello posteriore e della tasca sinistra. Il pannello frontale della giacca riporta il monogramma V di Vespa, accompagnato da un antico proverbio cinese.

