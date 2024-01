Shotgun 650 è lo stile retro-futuristico di Royal Enfield

Dopo il debutto della special Shotgun 650 Motoverse Edition al Motoverse 2023, Royal Enfield ha presentato anche la versione di serie della Shotgun 650.





Ispirata al mondo delle custom, è disponibile in quattro colorazioni, ovvero Stencil White, Plasma Blue, Green Drill e Sheetmetal Grey.

"La Shotgun 650 - ha dichiarato Siddhartha Lal, managing director e Ceo di Eicher Motors - è ispirata al lavoro della nostra community di customizzatori e alla nostra pluriennale collaborazione. È un'interpretazione retro-futuristica di una moto custom factory, pervasa dall'autentico Dna Royal Enfield.

Una splendida creatura che esce dagli schemi nello spirito e nella forma, la Shotgun 650 incarna qualcosa di completamente nuovo e diverso".

Sviluppata sulla base della piattaforma 650 Twin di Royal Enfield, la Shotgun 650 è un tributo alla cultura custom e scrive un nuovo capitolo nel design del marchio con una sua visione del futuro a due ruote. Con il suo stile rende omaggio al concept Sg650 presentato a Eicma 2021 e celebra la creatività della customizzazione e la personalizzazione.

Tra le caratteristiche distintive della nuova arrivata in casa Royal Enfield, la Shotgun 650 ha un'ergonomia ottimizzata con pedane in posizione centrale, un'altezza della sella di soli 795 mm e un manubrio pensato per essere facile da manovrare e per offrire una sensazione di controllo e sicurezza.



