Suzuki al Motor Bike Expo tra due e quattro ruote

Ci saranno anche delle anteprime nazionali firmate Suzuki, tra i padiglioni di Motor Bike Expo 2024. Al salone, che aprirà i battenti questo fine settimana a Verona Fiere, la casa giapponese sarà infatti tra le protagoniste, all'insegna di novità ma anche tradizione.

Suzuki presenterà in anteprima nazionale tre versioni speciali e in mostra ci saranno tutte le novità della casa. Gli amanti del turismo saranno felici di osservare la Gsx-S1000Gx, dalle soluzioni tecnologiche all'avanguardia e anello di congiunzione tra le Sport Tourer e le Adventure Tourer.

Gli appassionati del racing, invece, la Gsx-8R presente a Verona incarna l'anima R di Suzuki con linee audaci e filanti, derivata dalla piattaforma sviluppata attorno al motore bicilindrico parallelo da 776 cc e manovellismo a 270°. Al Motor Bike Expo, Suzuki espone poi tutta la gamma moto con le colorazioni 2024.

Non solo due ruote però, per Suzuki che a Verona esporrà anche la sua Vitara Yoru, ispirata alla luce della notte e dotata di serie di un allestimento superiore alla gamma.

